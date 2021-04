Missione Champions: Gattuso cambia ancora e si affida ad Osimhen [Formazioni]

Gattuso cambierà cinque pedine rispetto alla formazione schierata contro i bianconeri, questo il suo orientamento alla vigilia. Contro la Samp partirà dall’inizio Osimhen, protagonista nello spezzone di gara di mercoledì a Torino: grande impatto sul match, grinta e fisicità, la capacità di guadagnarsi il calcio di rigore per il fallo di Chiellini, ancora pericolosissimo nei minuti di recupero. Il nigeriano stavolta verrà preferito inizialmente a Mertens e per lui sarà una grande occasione per lasciare il segno in una partita importantissima per gli azzurri. La volata Champions entra sempre più nel vivo, questa contro la Samp sarà la prima di nove finali per la squadra di Gattuso per raggiungere l’obiettivo. E Osimhen, il super colpo del mercato estivo del Napoli (valutazione circa 70 milioni) potrà fare la differenza in questo finale di campionato, adesso che ha ritrovato la condizione giusta dopo i tanti contrattempi di questa stagione. Quattro le reti segnate in campionato in 15 presenze, l’ultima contro il Crotone, in trasferta di reti ne ha segnate finora una soltanto, quella decisiva a Bologna sull’assist di Lozano. La sua presenza in attacco contro la Samp potrà dare qualche soluzione in più nelle situazioni su palla alta e sui lanci in profondità. R. Ventre (Il Mattino)