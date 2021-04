M. De Giovanni: “Il Napoli non è padrone del proprio destino”

Nove partite alla fine, al traguardo, e una confusione tale da sconsigliare le certezze ma non i pronostici. Fermo restando un presupposto ribadito dallo scrittore Maurizio De Giovanni: «Il Napoli vale esattamente il posto che occupa, compreso tra il quarto e il sesto, ma a mio parere può tranquillamente conquistare la quarta posizione: un risultato fondamentale in ottica futura, sotto il profilo della programmazione e degli investimenti, ma dopo la sconfitta con la Juve bisogna aspettare gli altri. Questa squadra non è padrona del proprio destino e anzi è legata alle battute d’arresto di quelle che sono davanti. Frenate che secondo me ci stanno».

Fonte: CdS