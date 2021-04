Lo snodo del Ferraris: il Napoli ricomincia la rincorsa

Dopo lo stop in casa Juve, occorre ripartire. Altro snodo, quello del Ferraris. Non sono concesse pause in vista del raggiungimento dell’ obiettivo Champions. Gattuso cambierà cinque pedine rispetto alla formazione schierata contro i bianconeri, partirà dall’inizio Osimhen, che dopo il buon impatto nel match di Torino da subentrante, stavolta verrà preferito inizialmente a Mertens. E il nigeriano dovrà provare a fare la differenza in questo finale di campionato, adesso che ha ritrovato la condizione giusta dopo i tanti contrattempi di questa stagione. Poi ci saranno Zielinski e Insigne, i punti fermi del reparto offensivo, due trascinatori in questa stagione: il polacco da trequartista riesce ad incidere con gol ed assist ed il capitano ha cominciato un 2021 favoloso. Zielinki alla Samp in carriera non ha mai segnato nei 15 precedenti con Napoli, Udinese e Empoli. Insigne invece alla Sampdoria di gol ne ha segnati 6, tre al Ferraris e tre nelle partite casalinghe. E Lorenzo oggi pomeriggio proverà ancora a lasciare il segno.

Il Mattino