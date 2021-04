LIVE SERIE A – Sampdoria-Napoli, maglia classica per la squadra ligure

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Valeri; Ass1: Longo; Ass2: Rocca; IV: Dionisi; VAR: Aureliano; AVAR: Tegoni

13,34 – Il Napoli lascia ora l’albergo nel centro di Genova, direzione “Luigi Ferraris” per la sfida contro la Sampdoria.

13,22 – La Sampdoria, attraverso il profilo twitter, mostra le maglie che la squadra di Ranieri metterà in vista del match contro il Napoli

12,21 – Il twitter della Sampdoria annuncia che mancano più o meno tre ore al match contro il Napoli. Ecco il fermo immagini dello stadio “Luigi Ferraris”.

Quest’oggi si giocherà allo stadio “Luigi Ferraris” la sfida tra la Sampdoria e il Napoli. Prima della sfida di Genova pioggia e schiarite, ma poi solo nubi sparse, discrete condizioni per una gara che si preannuncia interessante.

Questo pomeriggio alle ore 15,00 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Sampdoria affronterà il Napoli, ina una sfida che spesso ha regalato gol e spettacolo. All’andata successo degli azzurri in rimonta con i gol di Lozano e Petagna. Per i liguri certa l’assenza per squalifica di Andrien Silva, out invece per infortunio Ekhdal e Torregrossa, ma c’è l’occasione di confermarsi dopo il pari contro il Milan. In casa azzurra invece si cercherà di ritornare al successo dopo la sconfitta contro la Juventus nel recupero. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

