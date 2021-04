Giovanni Di Lorenzo ora è l’insostituibile che sogna l’azzurro Italia

Sono nove le finali che attendono Di Lorenzo e il Napoli da qui al prossimo mese. Partite importanti e decisive che per il terzino azzurro peseranno il doppio: tra gli obiettivi, infatti, non c’é solo quel piazzamento Champions che la squadra di Gattuso segue, ma anche un pass per la nazionale che lo porterebbe dritto ai prossimi Europei estivi. Mancini gli ha dimostrato fiducia convocandolo in gruppo nell’ultima occasione insieme, Di Lorenzo sa che il Ct ha ancora qualche dubbio e uno di questi riguarda proprio il suo nome. Per convincerlo e conquistarlo non c’è altro modo che farlo con addosso la maglia del Napoli. Continuando a correre e marcare, magari segnare qualche gol importante e piazzarsi il prossimo anno nella competizione internazionale per club più importante. L’Europa di Di Lorenzo ha un doppio accesso ma un solo colore: azzurro come la maglia, come la città e come la figlia che resterà sempre il suo legame con Napoli. G. Arpaia (Il Mattino)