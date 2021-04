[Formazioni] Sampdoria-Napoli, Ranieri punterà sui tre ex azzurri. Politano in vantaggio su Lozano

Questo pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova la Sampdoria affronterà il Napoli, sfida valevole per la trentesima giornata. Per il tecnico dei liguri Claudio Ranieri, c’è il recupero di Yoshida in difesa, però giocherà uno degli ex del match Tonelli con Colley. Per il resto Verre e Jankto in vantaggio su Askildsen e Damsgaard. In attacco spazio a Quagliarella e Gabbiadini. In casa azzurra diverse le novità. Ospina in porta, Manolas e Mario Rui in difesa. Politano la dovrebbe spuntare su Lozano, infine Osimhen sarà il terminale offensivo della squadra di Gattuso.

Fonte: CdS