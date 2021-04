Fabiano Santacroce: “Napoli in Champions? Io ci credo”

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro e oggi manager, si focalizza invece più sul potenziale fatto in casa e sul rush finale per la zona Champions: «Il Napoli vale tanto, davvero tanto: a inizio campionato, nonostante la mancanza di qualche top player tipo quelli di Inter e Juve, pensavo che potesse competere con chiunque perché più degli altri sa giocare da squadra, ma poi tra il Covid, le assenze e altri problemi interni ha incontrato qualche difficoltà. Detto questo, considerando che la vedevo tra le prime tre, per me è assolutamente da Champions: può farcela, ci credo».

Fonte: CdS