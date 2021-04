Europei, occorre vaccinare i calciatori: c’è il piano Uefa

L’Europeo è alle porte. E bisogna disputarlo in sicurezza. A tal proposito la Uefa, attraverso la propria commissione medica, è al lavoro per predisporre un protocollo atto a garantire una manifestazione serena e senza casi di coronavirus. Il piano, secondo il Corriere dello Sport, prevede la vaccinazione dei 600 calciatori in rosa. Sarebbe stato proprio il cluster italiano a marzo a fare alzare la guardia al massimo organo calcistico europeo. Per avere un torneo Covid free in campo e sugli spalti tutti devono essere vaccinati e/o immunizzati. Non c’è altra strada per portare a termine la manifestazione rinviata di un anno proprio a causa de coronavirus.

Fonte: SportMediaset