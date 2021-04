Di Lorenzo più di Insigne, KK e Mertens: è il nuovo Callejon

C’era una volta, Callejon. Lo stakanovista azzurro per eccellenza. Per sette anni uno stantuffo insostituibile. Ora, sempre su quella stessa fascia, solo qualche metro più dietro, c’è invece Giovanni Di Lorenzo. Una necessità per Gattuso, giocatore diventato imprescindibile. Ha già giocato 40 partite stagionali, partendo da titolare praticamente sempre (in 38 occasioni, subentrato nelle altre due) e conquistandosi i gradi sulla fascia. La troppa veemenza e i gialli rimediati gli hanno impedito di scendere in campo solo due volte. In totale, fanno 3451 minuti, più del capitano Insigne, del bomber Mertens o dell’imprescindibile Koulibaly.

Fonte: Il Mattino