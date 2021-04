Alberto Malesani: “Insigne? Il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra”

A “Radio Goal”, Aberto Malesani, Allenatore:

“Insigne non aveva bisogno della Nazionale, per far vedere che è un gran giocatore. E’ il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Perché fa la fase difensiva. Fa assist. E fa gol. E’ sicuramente un valore aggiunto per la Nazionale. E’ un punto di riferimento per il Napoli. Un leader. E, nelle squadre di calcio, ci vogliono. Lorenzo è uno di questi. E’ fondamentale nello spogliatoio. Gattuso? Rino deve continuare così. E’ sulla buona squadra. E’ un allenatore ancora giovane. Ha una grinta eccezionale. Quella che aveva anche in campo. E sa trasmetterla ai calciatori. Io non l’ho visto allenare. Ma sto seguendo il Napoli. Non conosco il rapporto tra lui e De Laurentiis. Ma che Gattuso meriti la conferma, lo dicono i numeri”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli