Zielinski, l’uomo in più nella corsa Champions

Il polacco Zielinski è sempre più determinante per il Napoli di Gattuso, indispensabile da trequartista per rifornire gli attaccanti e per la sua capacità di dare equilibrio alla squadra con il suo lavoro in fase difensiva, tra i migliori anche contro la Juventus. Molto carico Piotr come tutti gli altri compagni nell’allenamento di ieri a Castel Volturno svolto dopo l’ennesimo giro di tamponi che hanno confermato la negatività al Covid-19 dei tre nazionali dell’Italia di Mancini e di tutti gli altri azzurri.



SEI ASSIST E SEI GOL

Numeri da top player per Zielinski: sei gol (senza rigori) e sei assist, in questo campionato è riuscito a trovare continuità di rendimento e questo ha fatto per lui la differenza rispetto al passato. Sposta gli equilibri Piotr, uno dei centrocampisti offensivi che è riuscito maggiormente ad incidere in questa stagione con i suoi inserimenti e la capacità di colpire. Tra le squadre in lotta per la Champions solo Milinkovic Savic della Lazio ha fatto meglio con 6 gol e 9 assist. Luis Alberto, l’altro big del centrocampo della formazione allenata da Simone Inzaghi di reti ne ha segnate due in più (è a quota 8) ma non ha regalato nessun assist. Veretout della Roma è il centrocampista che ha segnato più di tutti (10 reti, cinque però su calcio di rigore) e ha firmato due assist. Poi c’è Kessie del Milan a quota 9 ma con ben 7 reti dal dischetto. Più indietro come numero di reti i centrocampisti delle altre squadre impegnate nella lotta per un posto nella prossima Champions League: McKennie della Juve e Pasalic dell’Atalanta a 4.

R Ventre (Il mattino)