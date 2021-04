Tesser, allenatore: “Il Napoli ha avuto paura di imporsi a Torino”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Attilio Tesser, allenatore, ecco le sue parole: “I margini per la Champions League ci sono per il Napoli. Mancano 9 partite e quindi i punti da fare sono tanti. Le prossime sono tutte partite delicate in ottica Champions League. Il Napoli ha tutte le carte per arrivare quarto, sicuramente deve sperare anche che le altre intoppino, non c’è margine di errore. Juve-Napoli? Ho visto una delle migliori Juve della stagione. Il Napoli ha fatto la sua buona partita, però ha avuto paura di imporsi a Torino”.