Sospiro di sollievo per i tamponi. Osimhen “carica” la squadra per la rincorsa Champions

Ieri pomeriggio il Napoli, dopo essersi allenato a Castel Volturno, attendeva l’esito dei tamponi del gruppo squadra. Per fortuna sospiro di sollievo, tutti negativi, compreso i tre nazionali (Meret, Di Lorenzo e Lorenzo Insigne). Ovviamente oggi ce ne sarà un altro, vigilia della sfida di Genova contro la Sampdoria, però il peggio sembra essere passato, ma si attendono conferme. Per quanto riguarda il campo scalda i motori Victor Osimhen che a Torino contro la Juventus ha lanciato segnali incoraggianti, rigore procurato compreso. Il bomber nigeriano ha caricato l’ambiente: “Forza ragazzi, ora ci sono nove finali da giocare”. Contro i liguri di Ranieri è la grande chance dell’ex Lille per andare in gol e per nuove conferme in campo, mentre Mertens partirà dalla panchina.

La Redazione