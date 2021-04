SERIE A – Parma-Milan 1-3, tre punti pesanti per i rossoneri di Pioli

Dopo il pari interno contro la Sampdoria, il Milan doveva dare una risposta sul campo del Parma e l’inizio è promettente. Assist di Ibrahimovic per Rebic, il croato si gira e batte Sepe. I ducali fanno fatica a reagire, sbattono contro il muro dei rossoneri e Gervinho appare impalpabile. Il raddoppio arriva con Kessie che su assist di Theo Hernandez batte il portiere di casa. Nella ripresa però è un altro Parma che mette alla prova Donnarumma sui colpi di testa di Cornelius e Pellè. Il Milan però si complica la gara per il rosso diretto a Ibrahimovic per proteste. I padroni di casa accorciano le distanze con Gagliolo che sottomisura supera Donnarumma. Nel finale assalto del Parma che cerca il pari, ma concede il contropiede ai rossoneri con Leao su passaggio di Dalot. Punti pesanti per il Milan che resta al secondo posto, mentre i ragazzi di D’Aversa si complica la rincorsa alla zona salvezza.

PARMA-MILAN 1-3

8′ Rebic (M), 44′ Kessié (M), 66′ Gagliolo (P), 90’+4 Leao (M)

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti (85′ Traoré), Bani, Gagliolo, Gi. Pezzella (74′ Busi); Kucka, Hernani (61′ Grassi), Kurtic; Man, Pellè, Gervinho (46′ Cornelius). All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (77′ Gabbia), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, (72′ Meité) Kessié; Saelemaekers (72′ Dalot), Calhanoglu (77′ Krunic), Rebic (85′ Leao); Ibrahimovic. All. Pioli

Ammoniti: Bani (P), Calhanoglu (M), Gi. Pezzella (P), Gagliolo (P), Kucka (P), Hernandez (M), Kessié (M), Meité (M)

Espulsi: diretta al 60′ Ibrahimovic (M)

A cura di Alessandro Sacco