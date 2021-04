UDINESE-TORINO

Dopo il pareggio nel derby il Torino di Nicola vuole ritrovare la vittoria per allontanare il terz’ultimo posto in classifica che dista solo due punti. I granata nell’anticipo serale della 30a giornata fanno visita all’Udinese che occupa una posizione tranquilla in classifica, ma non sarà semplice fare risultato.

PRIMO TEMPO

Parte subito bene il Torino con Belotti che si libera bene del difensore crossa al centro, ma Sanabria manca l’impatto di testa davanti a Musso. Vantaggio sfiorato. Al 30′ Belotti si trasforma nuovamente da assist-man e serve l’accorrente Rincon che carica il sinistro, ma è bravo Becao ad immolarsi e a deviare sopra la traversa. Al 33′ Buongiorno scivola nell’appoggio per Milinkovic-Savic, capisce tutto Molina ma sbaglia tutto a porta sguarnita. Torino graziato. Un minuto dopo è ancora l’Udinese a sfiorare di poco il vantaggio, De Paul al limite dell’area calcia ma l’estremo difensore del Toro devia il pallone. Verso la fine del primo tempo Llorente su corner di De Paul stacca di testa ma Milinkivic-Savic respinge. All’intervallo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Torino subito all’attacco, ed al 61′ si porta in vantaggio. Punizione morbida di Verdi sulla trequarti per Belotti che viene abbattuto in area e l’arbitro Doveri fischia il rigore. Dal dischetto va capitan Belotti che spiazza Musso e fa 0-1. Dopo aver subito il gol l’Udinese attacca verso la porta del Toro che è compatto in fase difensiva. All’87 il Torino ha l’opportunità di raddoppiare con Linetty che mette al centro dell’area friulana ma Bremer non impatta il pallone che si perde fuori. Al 90′ il Torini batte l’Udinese e conquista tre punti importanti in zona retocessione.

TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir(78’Ouwejan); Molina, De Paul, Wallace, Arslan(65’Forestieri), Stryger Larsen(86’Nestorovski); Pereyra; Llorente(65’Okaka). All.: Gotti.

A disposizione: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Okaka, Nuytinck, Braaf, Micin, Forestieri, De Maio, Zeegelaar, Nestorovski.

TORINO(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon(65’Lukic), Mandragora, Ansaldi; Verdi(84’Linetty); Sanabria(65’Sanabria), Belotti. All.: Nicola.

A disposizione: Ujkani, Sava, Lukic, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, LInetty.

STADIO: Dacia Arena, Udine.

ARBITRI: Doveri, Liberati – Galetto, IV: Pasqua, VAR: Irrati, AVAR: Bindoni.



RETI: 61′ rig. Belotti(T)

NOTE: Ammonito Mandragora(T), Buongiorno(T), Zaza(T)

Rec.+0, +5.

A cura di Antonio Bisesti