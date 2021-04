Serie A 30 °giornata, Spezia – Crotone :Rimonta pazzesca nel finale dei liguri!

Serie A 30 °giornata, Spezia – Crotone

Partita con ritmi lenti ad inizio partita, la prima a creare un occasione da gol è il Crotone con un colpo di testa di Ounas, ma Provedel in tuffo nega il gol. Sono sempre gli ospiti a creare e trovano la rete del vantaggio con Djidji che calcia sotto la traversa.Sul finire del primo tempo lo Spezia ci prova con Pogeba il cui tiro esce davvero di poco sopra la traversa. Nella ripresa i liguri trovalo il pari con Verde che aggancia un pallone, prolungato da un colpo di testa di Marchizza, e facilmente sotto porta mette in rete. Ma la parità dura poco. I calabresi ritrovano il vantaggio con Simy, su assist di Zanellato, che sotto porta non sbaglia. Ma i padroni di casa non si abbattono. Nel finale ribaltano la gara. Prima con Maggiore che riceve palla dentro l area e batte Cordaz. Gli uomini di Italiano si buttano in avanti e trovano il gol vittoria con Erlic che in tuffo colpisce di testa, dopo che il pallone precedentemente colpiva la traversa, e manda la palla in rete.

Tabellino

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer (69′ Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84′ Galabinov), Ricci (46′ Sena), Maggiore; Verde (69′ Agudelo), Nzola, Gyasi (46′ Farias). All. Italiano

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (69′ Zanellato), Petriccione, Benali (39′ Magallan), Reca; Messias; Ounas (81′ Di Carmine), Simy. All. Cosmi

Ammoniti: Reca (C), Ismajli (S)