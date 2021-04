Retroscena, Ranieri disse a Ferlaino: “Sul cagliaritano garantisco io”

Dalla lunga intervista rilasciata da Ranieri ai microfoni de Il Mattino (clicca qui per l’intervista integrale):

Ranieri, qual è il ricordo più bello di quella annata azzurra?

«Non c’era Diego: ogni allenatore avrebbe voluto allenare Maradona. Il presidente Ferlaino avrebbe voluto acquistare un numero dieci per ovviare all’assenza. Gli dissi che qualsiasi giocatore avrebbe preso, dal pubblico alla stampa, tutti avrebbero fatto un paragone con Diego e non ne saremmo venuti mai fuori. Già conoscevo Gianfranco Zola: qui, arriviamo al ricordo più piacevole. Giocava nella Torres, io ero il tecnico del Cagliari: ci conoscevamo e dissi a Ferlaino che mi prendevo la responsabilità di scommettere su Zola. I compagni già lo conoscevano, i tifosi già avevano avuto modo di apprezzarlo. Per questo decisi che gli avrei dato la numero dieci».

Ha ricevuto anche un premio da Maradona nel gennaio del 2017, come miglior tecnico ai Fifa World Player.

«Conservo gelosamente quel ricordo. Già vincere quel premio come miglior allenatore dell’anno Fifa era un traguardo immenso. Riceverlo da chi è stato il miglior giocatore della storia non può che farti enormemente piacere». M. Giordano (Il Mattino)