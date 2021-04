Quattro centrali per due posti,cercasi partner per KK, il dubbio di Gattuso

Quattro centrali? Anzi tre per un posto solo visto che Kalidou Koulibaly resta tra i pochi intoccabili del Napoli di Gennaro Gattuso. Il casting è aperto e farà la differenza per questa stagione e anche per la prossima: c’è un piazzamento in Champions League da conquistare, ma anche una riconferma da guadagnarsi, perché il pazzo mercato dell’era covid non lascia certezze a nessuno la prossima estate.



I DUBBI DI RINO

Le difficoltà difensive del Napoli nelle recenti settimane sembrano riflettersi anche nelle scelte di Gattuso: nelle ultime sette gare – dopo l’eliminazione dall’Europa League -, l’allenatore azzurro ha schierato due volte di fila la stessa coppia di centrali soltanto una volta, con Koulibaly e Maksimovic titolari nelle vittoriose trasferte contro Milan e Roma. Per il resto, infortuni, squalifiche e qualche dubbio non gli hanno permesso di regalare continuità al pacchetto arretrato che ha incassato nove reti. Sassuolo e Crotone hanno tolto qualche certezza, la Juve mercoledì ha complicato la vita alla difesa.

Gennaro Arpaia (Il Mattino)