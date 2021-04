PRIMAVERA 1 – Alla Sampdoria il derby contro il Genoa. Pari interno della Roma

Questo pomeriggio sfide importanti per il campionato Primavera 1. Oltre al successo esterno della Juventus sul campo del Milan, si è giocato il derby Sampdoria-Genoa. I blucerchiati di Tufano vincono per 3-1, con la doppietta di Di Stefano e rete di Siatounis, mentre per i rossoblu, momentaneo pareggio di Kalou. Mentre pareggio interno della Roma contro la Fiorentina per 1-1.

A cura di Alessandro Sacco