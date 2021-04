Più difficile del previsto l’integrazione in difesa di Rrahmani

Amir Rrahmani, unico nuovo elemento della retroguardia. La coppia con Koulibaly vista allo Stadium ha mostrato qualche limite di troppo, ma in totale i due sono scesi in campo quattro volte subendo 5 reti (1,25 per gara). L’ex Verona e Maksimovic sono invece la coppia di centrali che ha subito più gol, 12 in sei partite insieme (2 per gara), pur autori di una prestazione eroica nella vittoria contro la Juventus al Maradona. Male nei numeri anche Manolas-Maksimovic: visti nell’ultima uscita casalinga col Crotone, con loro in campo il Napoli ha incassato 9 reti in cinque uscite (1,8 per gara). Fonte: Il mattino