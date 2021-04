Petillo, giornalista: “Samp? In attacco ci saranno i due ex Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Mario Petillo, giornalista Calciomercato.it, ecco le sue parole: “Formazione Samp? La Samp scenderà in campo con il solito 4-4-2 di mister Claudio Ranieri. In porta ci sarà Audero, la stessa difesa impiegata contro il Milan. Il ballottaggio principale si trova a centrocampo dove Damsgaard e Jankto si giocano un posto per la fascia. In attacco ritroviamo l’ex Gabbiadini in coppia con Quagliarella”.