Orsi, allenatore: “Nel caso di Champions league riporterei Sarri a Napoli”

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Nando Orsi, allenatore, ecco le sue parole: “Ospina? A me sembra che tra Ospina e Meret nel Napoli cambia poco, sia per quanto riguarda la porta sia per la costruzione, ma non vedo grandi differenze. Metamorfosi Napoli? Ci sono delle questioni come il carattere e gli infortuni che hanno condizionato la stagione. Sono rimasto deluso dall’approccio del Napoli contro la Juve, molto timido e con pause che hanno concesso alla Juve di attaccare. Goal Dybala? Non ci sono responsabilità di Meret. Lo stesso sul goal di Ronaldo che era imparabile. Quando gioca Meret si tende sempre a sottolineare eventuali errori, mi sembra sbagliato. Scudetto? Per me l’Inter lo può solo perdere lo scudetto, ormai è irrecuperabile. Prossimo allenatore Napoli? Io dico che nel caso di Europa league, Juric sia l’allenatore perfetto. Nel caso di Champions league io riporterei Sarri”.