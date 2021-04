Napoli e Insigne, la prossima firma è come un diamante è per sempre

Lorenzo Insigne e la decima, non è come il Real Madrid che vinse la Champions, ma sarebbe l’anno che il capitano vestirebbe la casacca azzurra. Il prossimo contratto per il ragazzo di Frattamaggiore è il più importante, visto che lo legherebbe a vita con i colori sociali azzurri. Il tutto però se ne discuterà a fine stagione, con il suo agente Vincenzo Pisacane. Le varianti però sono molteplici, dalla zona Champions da conquistare, fino all’ingaggio, bonus compresi. La premessa è che tutte le parti vogliono dire di sì, ma sarà un rebus da risolvere entro quest’estate, altrimenti sarà addio, per evitare di restare un anno a zero. La decima sarà inevitabilmente importante, per fare cifra tonda e renderlo definitivamente la bandiera del Napoli.

La Redazione