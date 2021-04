Marrucco, agente: “Il Napoli ha affrontato la migliore Juve della stagione”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Fulvio Marrucco, agente, ecco le sue parole: “Conosco Fonseca personalmente da quando venne a giocare con lo Shaktar contro il Napoli. E’ un allenatore maturo, uno che voleva fare il grande salto dopo lo Shaktar ed è un allenatore in ascesa. Fonseca-Napoli? Sostengo che il futuro del Napoli dipende dalla Champions, quindi ora è presto per parlare. Fonseca è un ottimo allenatore, lo vedrei bene sulla panchina del Napoli in caso di Champions League. Juve-Napoli? Il Napoli è stato aggredito ad inizio match e non ha reagito. Io sarei partito con Politano e avrei messo Lozano nel secondo tempo. C’è da dire che il Napoli ha affrontato la migliore Juve della stagione. Samp-Napoli? Se il Napoli vuole puntare alla Champions deve vincere. Zola? Ricordo che fu proprio Ranieri a dargli fiducia”.