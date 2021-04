Mandarini, giornalista: “Gattuso non ha dato un’impermeabilità difensiva”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista, ecco le sue parole: “Juve-Napoli? Il Napoli un po’ il colpo lo ha accusato, dopo un primo tempo sofferto. Fisicamente sta bene e Gattuso dovrà scegliere bene. Probabili formazioni Samp-Napoli? Credo che ci saranno Osimhen e Politano, ma ho il dubbio per il partner di Koulibaly nella coppia di centrali di difesa. Manolas sta fisicamente male, Maksimovic e Rrahmani hanno giocato male ultimamente. Gattuso non è stato in grado di creare un’impermeabilità difensiva. Sicuramente la dirigenza non è stato in grado di affiancare a Koulibaly un centrale degno“.