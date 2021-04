Llorente ritorna sull’ addio: “L’arrivo di Gattuso ha cambiato le cose”

Ha più volte ringraziato città e tifosi, Fernando Llorente, anche adesso che è un calciatore dell’ Udinese. In un’intervista a Marca chiarisce che il suo addio al Napoli è dovuto all’ avvento di Gattuso sulla panchina azzurra. Il tecnico non gli ha concesso spazio e chance:

“Quando sono arrivato al Napoli, Ancelotti mi ha affidato il ruolo di vice Milik. Per fortuna, nelle prime chance che mi concede inizio a segnare diversi gol. Poi subentra Milik, ma continuo ad avere molta considerazione entrando spesso nel secondo tempo, anche se non ho la fortuna di segnare. Ricordo alcune occasioni in cui non ho segnato per poco e quelli sono dettagli che avrebbero potuto cambiare le cose. Quello che poi ha pregiudicato la mia permanenza è che viene esonerato Ancelotti e chiamano Gattuso.

E’ subentrata anche la pandemia e mi sono ammalato, non so se per Covid o altro, ma da lì in poi, per problemi fisici, non ho finito bene l’anno. Quando inizia la nuova stagione decidono di mettermi da parte. Volevano che me ne andassi in estate, ma a causa delle circostanze ho deciso di restare. Non c’erano i presupposti per andar via. Ho continuato mezza stagione senza giocare, ma allenandomi sempre al massimo senza perdere la speranza”.