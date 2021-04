Insigne-rinnovo. La Champions è una delle varianti per il tanto atteso sì

Uno dei temi che terranno acceso il mercato estivo del Napoli è certamente il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano e il club azzurro vogliono entrambi che ci sia il tanto atteso sì. L’ultimo contratto della vita del ragazzo di Frattamaggiore, però si cercherà di risolvere adesso, per evitare di trascinare il tutto per un anno a zero. Una delle varianti è certamente la qualificazione in Champions. Ovviamente non può essere l’unico ostacolo, ma anche il discorso del tetto ingaggi che De Laurentiis metterà in ballo, visto il periodo di pandemia. Dopo la fine del campionato, ci sarà il tanto atteso incontro, prima o dopo gli Europei, per intavolare il discorso. Anche la questione dei bonus e del progetto verrà intavolato tra le parti, solo allora se ne saprà di più. Rinnovo o addio, è l’estate decisiva per definire il futuro di Lorenzo Insigne che è arrivato a quota 105 reti in azzurro, di cui 81 in campionato, raggiungendo un certo Maradona, niente male davvero.

La Redazione