Il presidente dell’Empoli Corsi:” Dionisi al Napoli? Irrispettoso parlarne”

Fabrizio Corsi, Presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo ottenuto ieri un successo importante, la squadra ha mostrato le proprie qualità ma deve correggere un difetto: crea moltissimo, concretizza meno. Inutile correre: il percorso é lungo e tortuoso. Siamo fiduciosi ma non dobbiamo sciupare quanto di buono è stato fatto finora. Dionisi al Napoli? Preferirei non rispondere. Sarebbe irrispettoso parlarne. È il presente e può rappresentare il futuro. Non ho pensato ad alternative. Lavoriamo di concerto per centrare l’obiettivo. Leggo di Firenze e Napoli per Dionisi: è irrispettoso nei confronti di Gattuso e Iachini e rischia di diventare un’inutile perdita di tempo. Siamo una squadra alla quale piace giocare a calcio. A Napoli e Benevento ve ne siete accorti. Bajrami è cresciuto molto ed ha qualità. Speriamo di godercelo a lungo, poi è ovvio che un domani vorrá fare un salto importante”.