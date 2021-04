Ieri accertamenti per il ginocchio di Ghoulam. Fissata la data del suo rientro in azzurro

Il Napoli ieri attendeva, oltre l’esito dei tamponi, tutti negativi, oggi nuovo giro prima di partire per Genova, anche aggiornamenti per le condizioni del ginocchio di Ghoulam. Il terzino sinistro si era fermato ad inizio gara contro il Bologna, con l’esito della rottura dei legamenti. In tutto quarta operazione per il laterale mancino, compreso la rotula. Ieri per fortuna sono arrivate buone notizie, il ginocchio risponde bene alle sollecitazioni, ma purtroppo non potrà tornare in campo per questo finale di stagione. Ghoulam potrà di nuovo rivedere i compagni di squadra, direttamente in ritiro, con l’auspicio che stavolta sia scritto la parola fine.

La Redazione