Francesco Collonese, Ex Azzurro: “Il Napoli vuole troppo giocare da dietro”

A “Radio Goal”, Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli ed oggi allenatore:

“Il Napoli di Torino è quello di quest’anno. Una squadra sempre a metà. Che non riesce a decollare veramente. Koulibaly, che era il baluardo difensivo delle passate stagioni, ora sta venendo meno. Ed il Napoli lascia troppi gol agli avversari. In queste nove partite, il Napoli deve cercare di raggiungere assolutamente il quarto posto. Ci vorrà però un Napoli diverso. Se no sarà davvero molto difficile, vista anche la forza delle avversarie. I tanti errori difensivi? Ho la sensazione che, quando le squadre si snaturano, diventa più difficile difendere. Il Napoli vuole troppo giocare da dietro. E pensa alla giocata. I difensori azzurri, nella loro testa, pensano più a giocare la palla. E meno a difendere la porta. Nel Napoli, più che in altre squadre, vedo questo atteggiamento troppo accentuato. Un difensore, quando perde una palla facile, perde sicurezza. Subentra la paura. E questo si ripercuote per tutta la partita. Bisogna capire che il difensore deve, per prima cosa, cercare di non far fare gol agli avversari. Dopo si pensa al giocare bene la palla. Ed al resto. Nel calcio conta solo vincere. Se vinci, e giochi male, nessuno ti dice niente”.

Fonte: Radio Kiss kiss Napoli