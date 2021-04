[Formazioni] Sampdoria-Napoli. L’ex Tonelli favorito in difesa. Manolas in vantaggio su Rrahmani

Domani pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si giocherà la sfida tra i padroni di casa della Sampdoria e il Napoli. Per il tecnico dei liguri però rischia di non avere per la difesa il giapponese Yoshida, alle prese con una botta alla caviglia, favorito l’ex Tonelli. Per il resto out Ekhdal e Adrien Silva tra infortuni e squalifica. Verre affiancherà Thorsby. In attacco gli altri ex del match Quagliarella e Gabbiadini. Per Gattuso invece diversi i cambi. Ospina in porta, Manolas al centro, Mario Rui a sinistra. Infine l’attacco Politano e Osimhen favoriti su Lozano e Mertens, apparsi non al top contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport