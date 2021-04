Cesarano, giornalista: “La velocità di Osimhen può fare male alla Samp”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Rino Cesarano, giornalista, ecco le sue parole: “L’atteggiamento tattico della Juve ha sorpreso il Napoli, con Cuadrado e Chiesa che hanno messo in difficoltà gli esterni. Temo che il Napoli possa soffrire il fatto che deve vincere per forza ogni partita. Demme e Lozano sono diffidati e in vista delle due gare con Lazio e Inter, si può fare magari un pensiero e non farli giocare dall’inizio. Credo che Osimhen giocherà al posto di Mertens, se gioca Osimhen però deve essere servito bene in profondità e non deve isolarsi in avanti ad aspettare un pallone. Anche perché con due giocatori come Colley e Tonelli, la velocità di Osimhen può fare male alla difesa della Samp. Il Napoli deve obbligatoriamente fare i 3 punti”.