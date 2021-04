Sono andati in scena gli spareggi per i prossimi Europei 2022 che si disputeranno in Inghilterra e non sono mancate le sorprese. Vittorie esterne dell‘Irlanda del Nord per 1-2 contro l’Ucraina e della Russia 0-1 in Portogallo. Pari in trasferta della Svizzera contro la Repubblica Ceca 1-1.

