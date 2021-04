Bartolomucci, giornalista: “Non vedo un Napoli senza Champions League”

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Antonio Bartolomucci, giornalista, ecco le sue parole: “Corsa Champions? C’è una speranza data dal fatto che le altre posssono sbagliare. Deve recuperare un po’ la fiducia in sé stesso. Abbiamo avuto dimostrazione di un Napoli fortissimo in passato, non riesco a vedere un Napoli senza Champions. Sono due anni disgraziati che ha passato il Napoli. Due anni che coincidono con questo covid che ci sta facendo sentire la mancanza dei tifosi. Scudetto? L’Inter ha lo scudetto in tasca. Antonio Conte è un macchina, deve sempre vincere, questa è la sua mentalità”