Alessandro Renica, ex azzurro: “La frase di Sacchi? Dico che nel calcio non sempre vince chi gioca meglio”

A Radio Kiss Kiss, Alessandro Renica, ex Azzurro:

“Mi sa che il Milan non ha ancora digerito quello scudetto perso nel 1991. Come a noi è capitato con lo scudetto del 1988. La frase di Sacchi? Dico che nel calcio non sempre vince chi gioca meglio. Secondo me, il calcio, Arrigo lo capisce fino ad un certo punto. A Bergamo, in Coppa Italia, dovrebbero ricordarsi di quando Stromberg buttò la palla fuori. Ed il Milan non la restituì. I rossoneri, con il povero Borgonovo, presero il rigore. Baresi segnò. Invece di buttarla fuori. Per fairplay. Quella fu una truffa. Dovrebbero stare zitti”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli