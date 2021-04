Volata Gattuso-Juric per la panchina della Fiorentina. In salita per Sarri

La Fiorentina cercherà di chiudere al meglio la stagione, certamente non esaltante, con troppi alti e bassi in classifica e in panchina. Sul discorso allenatore non è semplice trovare la soluzione per il presidente Commisso. E’ in salita per Sarri, tra ingaggio e i tentennamenti del tecnico ex Napoli, Chelsea, Juventus ed Empoli. Nella lista del presidente del club viola ci sono: Gattuso e Juric. L’allenatore degli azzurri piace a Joe Barone, mentre il tecnico dell’Hellas Verona era stato ad un passo dalla Fiorentina, prima di rinnovare con gli scaligeri. Sarà una scelta non semplice, ma Commisso stavolta non vuole sbagliare per evitare stagioni ancora tribolate.

La Redazione