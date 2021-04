TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “A Genova per tornare a navigare verso la Champions”

Nel corso della trasmissione “Club Italia All News” condotto da Alberto Caccia e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “In caso di Champions League, il Napoli cercherà di tenere buona parte della rosa, ma forse ci sarebbe una cessione, per abbassare il famoso tetto-ingaggi. In periodo di pandemia non sarà semplice per i club fare acquisti, compreso City e Psg. Dei calciatori in lista cessioni, hanno più richieste Koulibaly e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che piace all’Atletico Madrid dalla scorsa estate. Domenica a Genova contro la Sampdoria la squadra di Gattuso cercherà di tornare a navigare verso la Champions, in maniera più serena. Il secondo tempo contro la Juventus ha lanciato segnali incoraggianti, di carattere, perciò contro i liguri conterà approcciare al meglio la gara, contro un avversario che ha messo in difficoltà il Milan. Sulle scelte del match di Torino, avrei fatto quasi tutte le scelte, forse avrei messo Politano e non Lozano, ma per il resto non critico la formazione messa da Gattuso. Domenica al “Luigi Ferraris” conterà l’approccio vincente per ottenere i tre punti e avvicinarsi al meglio alle due gare interne contro Inter e Lazio”.

La Redazione