Si attendono le 9 finali ed i “soliti” risultati dei tamponi

Un lungo faccia a faccia nella giornata di ieri. Perchè è il giorno dopo che si metabolizza quanto accaduto. C’è da parte di tutti l’idea che le chance di conquistare un posto in Champions siano rimaste inalterate. Tutti sono d’accordo sul fatto che il Napoli sia atteso da nove finali. Sul suo futuro, Gattuso non fa comprendere nulla nei discorsi che fa alla squadra. I tre nazionali azzurri, Insigne, Meret e Di Lorenzo, hanno di nuovo effettuato i tamponi, obbligati dal fatto che il cluster dell’Italia sembra un pozzo senza fine. L’incubazione secondo il protocollo Figc può durare fino a domenica. Ovvero dieci giorni dalla fine del ritiro. Ieri pomeriggio il risultato, ancora una volta confortante: tutti e tre negativi. Il fisioterapista del Napoli positivo, però, tiene ancora in ansia il gruppo squadra, anche perché ha preso parte proprio alla spedizione del Club Italia. Non proprio ore serene sotto questo profilo. Ma più passano i giorni e più si intravede la luce in fondo al tunnel. Nessuno ha fatto l’abitudine a questo clima, nonostante da giugno, da quando c’è stata la ripresa, in pratica la squadra sta procedendo a un ritmo di tre tamponi molecolari a settimana. Senza contare quelli rapidi prima degli allenamenti. Oggi, ancora ci sarà un altro prelievo per tutti, come da protocollo.

Il Mattino