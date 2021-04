Paolo De Paola, giornalista: “La Juventus poteva subire anche il pareggio”

A Punto Nuovo Sport Show, Paolo De Paola, giornalista:

”Dybala? Ha delle grandi qualità. Ma a volte non è organico al progetto. La Juve ha vinto. Ma non senza sforzo. E’ sembrata più famelica rispetto al Napoli. La Juventus è una squadra presuntuosa. Ma ieri ha messo da parte la presunzione. E ha mostrato molta grinta. La Juve dopo uno o due goal si ferma. E tende ad abbassare la guardia. La Juventus poteva subire anche il pareggio. Perché si è fermata. E si è basata sulle individualità. Se il Napoli non avesse avuto paura, non avrebbe demeritato il pareggio. Il goal di Vinicius del Real Madrid? E’ stato un goal di una grande semplicità. Con un gran lancio di Kroos. Questo è calcio. Non la difesa dal basso. Porto-Chelsea? Il Chelsea ha vinto facilmente. Evidentemente il Porto non era così imbattibile”.

Fonte: Radio Punto Nuovo