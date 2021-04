Osimhen sprint per il Napoli a partire dalla trasferta di Genova

Il Napoli in estate ha acquistato, compreso i bonus, per 80 milioni Victor Osimhen, ma i numeri del nigeriano sono stati di 4 gol soltanto. Sicuramente la botta alla spalla, il Covid-19 e l’infortunio alla testa lo hanno frenato, però i numeri certamente non sono quelli che Gattuso e il club speravano. Il gol contro il Crotone e l’approccio positivo contro la Juventus nel match dell’Allianz, fanno ben sperare per il presente, ma anche per il futuro. E’ stata la prima partita che l’ex Lille ha fatto a sportellate con i difensori avversari ed ha fatto reparto da solo. Domenica contro la Sampdoria la grande occasione per dare segnali confortanti e dimostrare che tutti quei soldi sono stati una spesa fruttuosa. Per la rincorsa Champions, serviranno anche i suoi gol, visto che è l’azzurro con meno realizzazioni di tutti, adesso è il tempo di sprintare per il nigeriano.

La Redazione