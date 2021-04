MERCATO – Il Napoli su Milik non lascia ma raddoppia

Tra il Napoli e Milik, il finale certamente non è stato dei più facili, anzi è stato davvero complicato, tra il mancato rinnovo e le questioni extra campo, compreso la questione del ristorante in Polonia del giocatore. Tuttavia in futuro il club azzurro ne potrebbe trarre vantaggio a livello economico. La società di De Laurentiis ha venduto il centravanti al Marsiglia per 9 milioni + 4 di bonus. Con il club francese c’è un accordo privato che in estate Milik potrà lasciare l’Olimpique Marsiglia per una base fissa di 15 milioni per essere ceduto subito. Il Napoli, dovesse accadere ciò, avrebbe una percentuale sulle differenze intorno al 20/30%. Sul bomber polacco ex Ajax c’è la solita Juventus oltre che la Fiorentina per quanto riguarda i club italiani.

La Redazione