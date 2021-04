Jacomuzzi,ex scout Everton:”Samp-Napoli? Gi azzurri devono stravincere ”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex scout Everton e attuale presidente Aioc (Associazione Italiana Osservatori Calcio), ecco le sue parole: ”Nuova maglia del Napoli contro l’Inter? Nell’era dei social bisogna sempre inventare cose nuove per modernizzarsi. Corsa Champions? Il Napoli deve crederci fino all’ultimo, tralasciando la sconfitta di Torino. Il Napoli ha le capacità e l‘organico per fare punti per arrivare in Champions. Le altre tranne l’Atalanta non sono infallibili, il Milan è in crisi, la Juve traballava. Samp-Napoli? Il Napoli deve andare lì e vincere la partita senza discussioni. Di sicuro la Samp ha giocatori di qualità, ma il Napoli deve stravincere altrimenti la corsa Champions diventa complicatissima”.