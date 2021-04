Il Napoli e lo sponsor tecnico: ADL sta valutando la produzione propria

Questioni di sponsor. Il Napoli ha un contratto che scadrà il prossimo anno con Robe di Kappa in qualità di sponsor tecnico. Stando a quanto si legge oggi sul Corriere del Mezzogiorno, questa collaborazione, oltre al non essere rinnovata, potrebbe addirittura chiudersi in anticipo. È cominciata infatti la corsa al nuovo contratto e sono cominciati a circolare diversi nomi: Adidas, Castore, Mizuno e Legea. Sono arrivate diverse proposte sulla scrivania presidenziale. Tali proposte, però, “non lasciano piena discrezionalità al Napoli nella realizzazione delle divise”. Per cui, si legge ancora sul quotidiano “De Laurentiis valuta l’ipotesi di produrre in proprio le divise e il materiale tecnico, sull’esempio della Roma nella stagione 2013-14. Si pensa anche al ritiro che in estate dovrebbe essere doppio, prima a Dimaro tra il 10 e il 20 luglio e poi a Castel di Sangro dal 22 luglio al 4-5 agosto.”