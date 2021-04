Gallo, Ilnapolista: “Il Napoli contro l’Inter spiccherà il volo Champions”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Massimiliano Gallo, Dir. Il Napolista, ecco le sue parole: “Everton? L’ultima gara è stata pareggiata con il Crystal Palace. James? Ha avuto molti problemi fisici. Non si capisce bene i rapporto che il Napoli ha con l’Europa. Nel momento in cui ci giochiamo una competizione europea, andiamo in difficoltà per il triplo impegno. Da noi l’Europa è considerata un rifornimento di soldi. L’Atalanta è la squadra più europeista, la Lazio è quella meno europeista. La Lazio è un Napoli minore. Il Napoli ha una consuetudine maggiore con la Champions. Atalanta? Percassi è un grandissimo imprenditore, ma nessuno si rende conto che alle spalle ha un impero. Lì riescono a rivitalizzare i giocatori. Corsa Champions? Il Milan, l’Atalanta e la Juve sono favorite. Poi ci sono Napoli e Lazio. Il Napoli ha un ottimo calendario e ha le sue chance. Se la può giocare con Atalanta e Milan. Il Napoli contro l’Inter spiccherà il volo Champions”.