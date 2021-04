G. Di Marzio, ex allenatore: “Il pari era il risultato più giusto. La squadra va rinnovata”

A Radio Marte è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore: “Il pari contro la Juventus era il risultato più giusto, la Juve ha giocato praticamente solo la prima parte della gara. Ronaldo va marcato a uomo e non va lasciato a 1-2 metri. Corsa Champions League? Onestamente guarderei solamente a me stesso. L’Atalanta è una squadra europea e secondo me non sbaglierà un colpo, è una mina vagante. Aspetterei un attimino anche il Milan che ha delle partite difficili. Molto dipenderà dalla partita di Parma: se il Milan darà segnali negativi il Napoli potrebbe fare la corsa sui rossoneri.