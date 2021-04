[Formazioni] Sampdoria-Napoli, mediana da inventare per Ranieri. Ritorna Ospina in porta

Domenica pomeriggio allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio ore 15,00, la Sampdoria affronterà il Napoli, in una sfida davvero interessante. I liguri, non hanno molto da chiedere, ma cercheranno di dare filo da torcere com’è successo contro il Milan. Per Ranieri però saranno assenti Ekhdal e Silva a centrocampo, probabile Verre nella mediana. In difesa Tonelli andrà in panchina, con Colley e Yoshida come coppia di centrali. In attacco il duo di ex Quagliarella e Gabbiadini. In casa azzurra, dopo i tamponi negativi di ieri dei nazionali, ci saranno delle novità. Ospina in porta, Manolas e Mario Rui in difesa, Politano sulla fascia e Osimhen di punta.

La Redazione