L’11 Giugno inizieranno ufficialmente gli Europei e per l’Italia del c.t. Mancini ci sarà l’esordio allo stadio Olimpico contro la Turchia. Sul tema stadi l’Uefa aspetterà risposte per quanto riguarda il cronoprogramma dell’impianto italiano sulla capienza del pubblico. Stesso discorso vale per Monaco, Bilbao e Dublino. Mentre per gli latri studi: Sanpietroburgo, Budapest, Amsterdam, Bucarest, Copenhagen, Glasgow e Baku l’ingresso è libero fino al 50%.

La Redazione