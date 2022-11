ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – M. Cambiaghi (att. Sassuolo): “Il secondo posto? Difficile ma non impossibile. Il segreto è nel gruppo”

Il campionato di serie A femminile è fermo, per gli impegni della Coppa Italia, ritorno delle semifinali e le amichevoli dell’Italia. Nel frattempo si traccia un bilancio, prima dello sprint finale con il Sassuolo tra le sorprese della stagione. Ilnapolionline.com ha intervistato l’attaccante del club neroverde Michela Cambiaghi.

Factory della Comunicazione

Nelle ultime tre gare hai realizzato tre gol, tutti decisivi. Cos’è scattato a livello di molla? “In questo momento sto bene sia a livello fisico, ma anche mentalmente, questo accade anche per merito delle mie compagne di squadra. Per quanto riguarda la lotta al secondo posto, sappiamo che è difficile, ma non impossibile, perciò cercheremo di dare tutto per riuscirci”.

Parlando del Milan, il doppio confronto in Coppa Italia quanta fiducia vi ha dato per il prosieguo della stagione? “La doppia sfida contro il Milan, pur uscendo dalla Coppa Italia, ci ha dato tanto morale per le nostre certezze. Come ci disse il mister dopo le due gare, abbiamo capito che ce la possiamo giocare con tutte e lo stiamo dimostrando sul campo”.

Qual è il segreto per esprimervi così bene sul campo ed essere vicine alla seconda in classifica? “Credo che quest’anno, ma già la passata stagione, c’è la fiducia nei nostri mezzi. Ci alleniamo bene, ma soprattutto in campo la squadra esprime un bel calcio. Contro la Florentia, siamo andate in svantaggio, ma l’atteggiamento è stato quello giusto per ottenere i tre punti. Siamo davvero contente e dobbiamo proseguire su questa strada, senza dimenticare l’importanza del mister e del suo staff”.

Per voi calciatrici quanto può essere importante avere Sara Gama come vice presidente del vostro movimento? “Sara Gama sicuramente è una persona dal grande carisma, oltre che una calciatrice davvero valida. Io so quanto il nostro movimento sta crescendo e tanto, perciò lei con la sua esperienza saprà dare una mano al nostro movimento”.

Da qui a fine campionato il vostro obiettivo è il secondo posto. Quanto ci credete, visto anche che l’avversario è il Milan? “L’obiettivo dell’ambiente Sassuolo è quello di giocare ogni partita al massimo delle nostre possibilità. Come detto prima, il secondo posto non è facile da raggiungere, ma non è impossibile, perciò daremo tutto da qui a fine campionato”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®