Difesa spesso in difficoltà, ora tocca all’ incubo Quagliarella

Magari proverà con qualche altra prodezza, Fabio Quagliarella. In modo da smuovere le acque in tema di contratto. Il gol capolavoro in casa del Milan non è bastato. Tra club e calciatore non è in calendario alcun incontro decisivo, nonostante più di una volta il 38enne Quagliarella abbia manifestato totale disponibilità a non lasciare la Liguria. Niente di grave, ma i risultati al di sotto delle aspettative e le emergenze di questi tempi, devono aver raffreddato un po’ gli animi. In tanto arriva il Napoli, la squadra della città e dei sogni, per la quale non ha mai nascosto la propria passione. Una sola stagione al San Paolo, undici gol in 34 presenze, legò poco con il clan dei sudamericani prima di essere ceduto alla Juventus. Da quando è andato via, ha dato più di un dispiacere, senza mai esultare, e per questo beccandosi di brutto con i tifosi del Toro ai tempi dell’esperienza granata. Ma anche gol spettacolari, come quello di settembre 2018: di tacco e sotto gli occhi di Koulibaly. Un altro incubo per la traballante difesa di Gattuso.

Il Mattino