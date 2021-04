DIFESA – Dubbio a sinistra per Gattuso per contrastare Candreva

Il Napoli avrà ancora due allenamenti, oggi e domani, per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, da mandare in campo contro la Sampdoria. Contro i liguri allenati da Ranieri, i ballottaggi sono tre. In porta, anche se in questo caso, parte in vantaggio Ospina rispetto a Meret. Per quanto riguarda la difesa dovrebbe essere Manolas il partner di Koulibaly, rispetto a Rrhamani e Maksimovic. Il vero dubbio è sulla fascia sinistra. La Sampdoria avrà in Candreva una spina nel fianco e ci vorrà un calciatore pronto per contrastarlo. Le prove di ieri hanno visto Mario Rui avanti rispetto a Hysaj.

La Redazione